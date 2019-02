Nintendo së shpejti vjen me “Dr. Mario World” për Android dhe iOS

Përmes një postimi në Twitter, kompania e njohur e video-lojërave Nintendo ka treguar se së shpejti do të sjellë një video-lojë të re për smartfonë.

Në postim shkruan se Nintendo do të sjellë video-lojën e re Dr. Mario të titulluar “Dr. Mario World”, transmeton Koha.net. Franshiza e Dr. Marios ishte gjithnjë e njohur për video-lojën e saj “puzzle”.

The doctor is in! Mario puts on the white coat once again in the mobile game Dr. Mario World, targeting an early summer 2019 global release. #DrMario https://t.co/DTRBympHj0 pic.twitter.com/RfMZbbs3Mp