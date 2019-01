Reklama e Googlet tregon se çfarë ka kamera e Pixel 3 që s’e ka e iPhone XS

“Night Sight” është njëra nga veçoritë që kanë pajisjet Pixel të Googlet.

Kjo veçori ua mundëson përdoruesve që të bëjnë fotografi në ambientet ku nuk ka shumë dritë pa blic dhe rezultati është se subjektin dhe prapavijën e fotografisë e bën të dukshme, transmeton Koha.net.

Night Sight on Google Pixel3 -- pretty much speaks for itself 💥 #teampixel pic.twitter.com/ao0Yi2W2Sq