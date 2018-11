Samsung Galaxy S10 në tre versione

Samsung planifikon deri në fillim të vitit të ardhshëm të paraqesë modele të reja të telefonave nga seria Galaxy S.

Ndryshe nga modelet aktuale S9 dhe S9, S10 + do të ketë tri versione të ndryshme, dy prej të cilave do të kenë ekran të lakuar dhe një me ekran të sheshtë, transmeton KosovaPress.

Diagonalet e ekranit nuk duhet të jenë të ndryshme nga modelet S9. Modeli më i vogël do të mbajë ekranin 5.8 inç, ndërsa më i madhi do të ketë një diagonale 6.2 inç. Modeli i sheshtë do të ketë një diagonal 5,8 inç.

Kur bëhet fjalë për ekranin, duhet të përmendim edhe faktin se për linjën e re të Galaxy S10, Samsung po përgatit një gjeneratë të re të ekranit OLED, i cili aktualisht quhet - M9. Sipas burimeve, ekranet M9 do të përdorin forma të reja të materialeve organike disa prej të cilave do të prodhohen në një fabrikë të re – ata me ngjyrë të kuqe do t’i shesë Dow Chemical amerikan, ndërsa materialet blu nga SFC Chemicals.

Materiali i gjelbër për ekran OLED do të vazhdojë të furnizohet nga Nippon Steel dhe Samsung SDI.