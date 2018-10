Mos përdorni Microsoft Edgen për të shkarkuar Chromen, përndryshe do të infektoheni me virus

Për shumë njerëz të cilët blejnë një kompjuter Windows 10, shfletuesi i integruar i sistemit operativ shërben vetëm për një qëllim: për të shkarkuar një shfletues alternativ si Google Chrome.

Gjëja a parë që ata bëjnë është të shkruajnë në fushën e adresës togfjalëshin “download Chrome” dhe të klikojnë lidhjen e parë në rezultatin e kërkimit të Bingut.

Këtë fundjavë, Gabriel Landau pasi bleu laptopin e tij të ri Windows 10 bëri pikërisht atë që thamë më lart.

Situata me të cilën e ballafaqua doli ndryshe në fakt. Kur shkroi “download Chrome” në fushën e kërkimit të Microsoft Edge, rezultati i parë i kërkimit që i doli ishte nga një domain “GoogleOnline2018.com”.

Brand new Win10 laptop. Attempt to install Chrome. Almost get owned with my very first action. Why is this still happening in 2018, @bing? Please explain. pic.twitter.com/uYJhu7xa9H