Apple lanson telefonin e ri – quhet iPhone XR

Gjiganti teknologjik Apple ka prezantuar telefonin e tretë në eventin e përvitshëm.

iPhone XR quhet telefoni i ri i kompanisë që do të vijë me ekran deri në skaje. Ekrani i këtij telefoni është me madhësi 6.1-inç.

Ai do të vijë me ekran LCD dhe ka edhe versionin me ngjyrë të kuqe.

Apple ka bërë të ditur se iPhone XR vjen me çmim version prej 64GB hapësirë të brendshme deri në versionin me 256GB.

Ky telefon nis me çmim prej 749 dollarësh.