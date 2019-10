Prishtinaset pësojnë edhe nga Beshiktashi

Basketbollistet e Prishtinës kanë pësuar humbjen e tretë në Grupin B të EuroCup.

Prishtinaset u mposhtën thellë nga Beshiktashi në xhiron e tretë.

Mysafiret ishin në çdo periudhë më të mira për të fituar në fund me rezultat 58-95.

Në Grupin B, Prishtina është e fundit me tri humbje. MBA Moska prin me gjashtë pikë, Spartaku i Moskës është i dyti me pesë pikë e Beshiktashi i treti me katër.