Mali i Zi në Prishtinë për fitore

Mali i Zi ka mbledhur vetëm tri pikë në gjashtë ndeshjet e deritashme kualifikuese për “Euro 2020”. Njërën prej tyre e ka ndaj Kosovës. Ndërkohë tri të tjera i synon të hënën (sot, 20:45) kur në “Fadil Vokrri” në Prishtinë përballet me Kosovën.

Për Kosovën kjo është ndeshje vendimtare, ndërsa Mali i Zi ka kohë që ka humbur gjasat e kualifikimit, shkruan sot “Koha Ditore”.

Por te Mali i Zi kanë thënë se pikërisht ndaj Kosovës do të kërkojnë fitoren e parë në grupin A të eliminatoreve për evropianin e vitit tjetër. Të dielën mbrëma Mali i Zi ka stërvitur në fushën e stadiumit “Fadil Vokrri”.

Kjo arenë të hënën do të jetë e mbushur me shikues, që do t'i ofrojnë përkrahje të madhe Kosovës. Mali i Zi është duke pritur një vit për fitore në ndeshje zyrtare. Të premten mbrëma barazoi pa gola me Bullgarinë në Podgoricë.

(Artikullin e plotë mund ta lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.