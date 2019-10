Challandes fton Lirim Kastratin

Lirim Kastrati ka marrë ftes për të ju bashkuar Përfaqësueses së Kosovës.

Përzgjedhësi i Kosovës, Bernard Challandes ka ftuar Kastratin në ekipin A për dy ndeshjet e tetorit, transmeton KTV.

Kastrati, i cili është pjesë e klubit kroat, Lokomotiva e Zagrebit, do të jetë pjesë e Përfaqësueses së Kosovës në ndeshjen me Gjilbartarin, e cila zhvillohet me 10 tetor, si dhe kundër Malit të Zi me 14 tetor.