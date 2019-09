Luiza Gega në finale, sot gara 3000 metra me pengesa

Luiza Gega do të zbresë sërish në pistë në Botërorin e Atletikës që po zhvillohet në Doha.

Atletja shqiptare do të garojë në finalen e e garës së 3000 m me pengesa, një garë kjo që do të zhvillohet në 20:50 me orën evropiane.

Luiza Gega arriti të kualifikohej mes 15 atleteve më të shpejta të kësaj gare pasi u rendit në vendin e pestë në baterinë e dytë kualifikuese në garat e zhvilluara të premten duke regjistruar, një kohë kjo që ishte shumë më e shpejte edhe se ajo e 3 vendeve të para të baterisë pasardhëse dhe që i dha mundësinë asaj që të kualifikohej për më tej.

Luiza Gega do të kërkojë të japë maksimumin e saj për të marrë një rezultat sa më të mirë në këtë finale të madhe të garës së 3000 m me pengesa ku do të masë forcat me atletet më të mira të botës të kësaj disipline.