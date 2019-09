Hidhet shorti për edicionin e ri në basketboll

Të premten në zyrat e Federatës së Basketbollit të Kosovës është hedhur shorti për garat e Superligës, Ligën e Femrave dhe Ligën e Parë për edicionin 2019-2020.

Ky edicion i elitës së basketbollit pritet të jetë shumë interesant, me rikthimin e Pejës, derisa ka nëntë skuadra, pra me 36 xhiro, ku dy skuadrat e fundit do të bien nga elita, derisa vendi i shtatë do të luajë në “Play-out” me finalistin e Ligës së Parë.

Në xhiron e parë të Superligës do të takohen:

Bashkimi-Lipjani

Golden Eagle Ylli-Feronikeli

Rahoveci-Sigal Prishtina

Ponte Prizreni - Peja

derisa Trepça do të pushojë.

Në javën e parë veçohet ndeshja Rahoveci-Sigal Prishtina, skuadra që do të luajnë edhe për Superkupë më 24 shtator, derisa edicionin e kaluar ishin finalistë të “Play-off”-it dhe Kupës, ku triumfuan prishtinasit.

Në Ligën e Parë, në javën e parë do të takohen: Drita-Vëllaznimi, Vushtrria-Kerasan Prishtina, Borea-Istogu, New Basket-As Prishtina dhe Prishtina e Re pushon.

Në Ligën e Femrave në xhiron e parë do të takohen: Kastrioti-Penza, Vëllaznimi-Prishtina dhe Bashkimi Trepça.

Garat e elitës do të fillojnë më 28/29 shtator, Liga e Parë fillon më 16 tetor, derisa Liga e Femrave më 12 tetor.