Coco Gauff, tenistja që pritet ta dominojë skenën

Është ora 19:00 në një ditë me shi në Delray Beach të Floridas dhe rreshti para një palestre në parkun Pompey është i gjatë, aq i gjatë sa që disa kanë vendosur edhe të ulen nëpër karrige për të pritur radhën e tyre.

Ata kanë ardhur për të parë sensacionin e tyre të tenisit. Rreshti po ec ngadalë. Coco Gauff po e merr shtruar.

Fenomeni 15-vjeçar i tenisit po nënshkruan çdo gjë - nga topa të tenisit e deri te fotografi të saj në Grand Slamin 'Wimbledon' - ndërsa po i kushton vëmendje detajeve. Ajo bisedon me adhuruesit. Po ashtu bën foto me ta, shumë foto. Ajo duket se po shijon këtë veprim, që shumë sportistë profesionistë i druhen.

"A dëshiron të luash tenis kur të rritesh?" Gauff e pyet trevjeçaren Malia Mobley, që e mban një top tenisi të cilin dëshiron që Coco ta nënshkruajë. Malia bën me kokë se po. Gauff merr për fundi tavolinës një palë atlete "New Balance" me nënshkrimin e saj, "Coco", dhe me një zemër të vizatuar... (Më gjerësisht lexoni në Koha Ditore)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.