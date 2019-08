Kosova U17 e femrave në hendboll pëson në ndeshjen e parë

Kombëtarja U17 e Kosovës në hendboll (femrat) ka luajtur të shtunën (sot) ndeshjen e parë në kampionatin evropian, Divizioni B.

Në Lignano Sabbiadoro të Italisë, kombëtarja jonë pësoi humbje nga Çekia me rezultat 39:18. Pas pjesës së parë rezultati ishte 19:7 për çeket.

Është hera e parë që ky grup i vajzave luan së bashku dhe kjo është vërejtur në lojën tonë. Ka pasur gabime të shumta teknike dhe komponimi jo i duhur ka bërë të veten. Por natyrisht ka pasur edhe periudha të suksesshme në lojën tonë dhe aksione të bukura, të cilat në ndeshjet e ardhshme shpresojmë që do të jenë edhe më të shpeshta.

Në fakt loja e kombëtares tonë pritet të përmirësohet në vazhdim të kampionatit. Pritjet janë solide nga ky evropian, që para së gjithash do të shërbejë për të fituar përvojë vajzat e reja dhe për t’u komponuar sa më shumë kjo gjeneratë. Melisa Mulaj ishte më efikasja te Kosova me 8 gola. Vajzat tona nuk do të kenë kohë për pushim. Menjëherë të dielën nga ora 14:00 takohen me Turqinë, që ka gjeneratë të suksesshme po ashtu.

Çekia - Kosova 39:18 (19:7)

Kosova: Fillesa Ferizaj, Donita Lajçi, Melisa Mulaj 8, Hava Maloku, Elisa Mulaj 3, Adea Devçe 1, Diellza Istrefi 2, Alma Nivokazi, Eduarda Kurteshi 1, Bleona Salihu 2, Selvije Mollakadrija, Erza Ferizaj, Larisa Ferizaj, Adelina Berisha 1./ksp