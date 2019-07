Banditët sulmojnë yjet e Arsenalit

Yjet e Arsenalit, Mesut Ozil dhe Sead Kolashinac janë sulmuar nga disa banditë në Londër në mbrëmjen e së enjtes.

Ozili është parë me veturën e tij Mercedes G-Class SUV, i ndjekur nga dy banditë me motoçikleta.

Në videot e publikuara në mediat angleze shihet se reprezentuesi i Bosnjës, Kolashinac, ndjek banditët dhe përplaset me ta.

Në anën tjetër, Ozili kishte hyrë në një restorant turk afër. Stafi aty i kishte dalë në ndihmë dhe kishte larguar sulmuesit.

Policia, sipas “DailyMail”, kishte dalë në vendin e ngjarjes menjëherë dhe po merret me rastin.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw