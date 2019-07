Chelsea mposht Barcelonën 2 me 1

Chelsea ka arritur që ta mposht Barcelonën 2 me 1 në përballjen e tyre për Rakuten Cup në Japoni.

Golat për Chelsean u shënuan nga Tammy Abraham e Ross Barkley, ndërsa Ivan Rakitiqi në minutën e 90-të shënoi për Barcelonën, transmeton koha.net.

Barcelona ka dominuar në posedim të topit, ndërsa Antoine Griezmann ka pasur një debutim fantastik në këtë ndeshje, por kjo nuk u ka mjaftuar për të fituar ndaj Chelseat.

Tammy Abraham's goal against Barcelona. Hope to see more of that this season 🙌 #CFC pic.twitter.com/hRk5Kuq8aQ