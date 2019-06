Sarri kërkon rikthimin e yllit argjentinas

Higuain me shumë gjasë pritet të rikthehet tek kampioni i Italisë pas huazimit nga Chelsea.

Ai është një ndër lojtarët e preferuar të Sarrit dhe pikërisht edhe dëshira e trajnerit është që Higuain te jetë në Torino.

Sipas "Sky Sport", drejtuesit e klubit do të mbajnë një takim me sulmuesin për të vendosur përfundimisht të ardhmen e tij. Dëshira e lojtarit është që të qëndrojë në Torino duke u bashkuar sërish me Sarrin, por do të jenë drejtuesit bardhezinj ata që do të vendosin për të ardhmen e tij.