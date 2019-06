Kosova shënon ngritje në renditjen e re të FIFA-s

Kosova ka shënuar një ngritje mjaft të madhe në renditjen e re të FIFA-s, të publikuar sot.

Përfaqësuesja e Kosovës, që shënoi fitoren e parë në kualifikimet për Evropian ndaj Bullgarisë dhe barazoi me Malin e Zi, është ngritur për gjashtë pozita, transmeton Koha.net.

Kosova tani mban vendin e 121 në renditjen e re të FIFA-s.

Kujtojmë se Kosova shënoi fitore spektakolare ndaj Bullgarisë në udhëtim me rezultat prej 2 me 3, derisa me Malin e Zi në Podgoricë mori një pikë duke barazuar me rezultat prej 1 me 1.