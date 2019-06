Hendbollistët e Kosovës presin me optimizëm sfidën ndaj Polonisë

Të martën Kombëtarja e Kosovës në hendboll ka zhvilluar përgatitjet e fundit për ndeshjen e rëndësishme me Poloninë.

Kosova takohet me Poloninë nesër (e mërkurë) në ora 20:00 në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë.

Kjo është ndeshja e parafundit për Kosovën në fazën e dytë kualifikuese për “Euro 2020”.

Djelmoshat e Taip Ramadanit prej të premtes kanë punuar intensivisht në Prishtinë, që ndeshjen me Poloninë e fortë ta presin sa më të përgatitur. Ka optimizëm për paraqitje të mirë, por poashtu respekt ndaj kundërshtarit, transmeton Koha.net.

FHK-ja shkruan se Kosova në prill kishte fituar ndaj Izraelit (27:24) në një sukses historik për sportin tonë. Tani është koha për paraqitje të denjë ndaj Polonisë.

Selektori Ramadani është optimist për ndeshjen e nesërme dhe i kënaqur me punën që kanë bërë hendbollistët.

“Pas humbjes që e pësoi në Izrael në tetor, Polonia ka bërë ndërrime në formacion. Trajneri Patryk Rombel ka imponuar një taktikë të re, me të cilën ka pasur suksese në momente, në ndeshje kundër Gjermanisë, në prill. Është hera e tretë që takohemi me Poloninë. E njohim mirë cilësinë e saj dhe poashtu dobësitë që ka. Tash mbetet te ne që të përfitojmë nga këto dobësi. Jam i kënaqur me përgatitjet tona deri më tani. Djemtë po punojnë në nivel të lartë dhe janë të fokusuar në detyra. Më lë përshtypje fakti që janë duke diskutuar më shumë mes vete gjatë stërvitjeve dhe janë duke analizuar lojën e polakëve më me vëmendje”, ka theksuar selektori Taip Ramadani.

Prej lojtarëve që i kishte llogaritur, Ramadani në përbërje nuk i ka Bujar Ramosajn e Rron Ramadanin.

“Na mungojnë mbrojtësi Ramosaj, që ka bërë një operim në dorë para pak ditësh dhe Rron Ramadani. Por shpresoj që mund të kompensojmë këto mungesa në mënyra tjera. Alo e majtë, Lulzim Shabani, do të debutojë në Prishtinë, pas një sezoni të mrekullueshëm me Kastriotin. Ka shpejtësi mahnitëse dhe potencial që në të ardhmen të zhvillohet në lojtar të nivelit të lartë. Familja, shoqëria dhe klubi duhet të krenohen me të. Shpresojmë për një mbështetje nga tribunat dhe të jeni të sigurt se do të derdhim edhe djersën e fundit në parket”, premton Ramadani.

Përkrahja e shikuesve vlerësohet shumë e rëndësishme. Synohet sukses tjetër në këtë moment të madh të sportit tonë.