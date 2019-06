Rregulla të reja në futboll

Loja e futbollit, nga dita e sotme ndryshon, pasi hyjnë në fuqi rregullat e reja të aprovuara në mbledhjen e marsit të Bordit Ndërkombëtar të FIFA.

Në fakt nuk bëhet fjalë për një revolucion, por për disa modifikime të rregullave ekzistuese. Këto ndryshime për momentin janë bërë të zbatueshme në aktivitete që po zhvillon FIFA në kampionatin U20 dhe më pas do të hyjnë në fuqi për UEFA që në raundin e parë paraeliminator të Champions League.

Për të qenë të qartë finalja e djeshme mes Livepool dhe Tottenham eshtë luajtur me rregullat e “vjetra”

Ndryshimet në rregulloren e futbollit

Faulli me dorë

Faulli me dorë do të vazhdojë të sanksionohet me karton nëse është me dashje. Por nga sot ndëshkime do të ketë çdo prekje kur krahu është i hapur në lartësinë e shpatullave dhe në çdo rast kur do të jetë i hapur larg pozicionit natyral.

Sulmuesit dhe muri

Për të shmangur një sjellje antisportive, sulmuesit duhet të qëndrojnë të paktën 1 m larg nga muri i ekipit kundërshtar, në çdo drejtim.

Pozicioni i portierit në rast penalltie

Nga sot, portieri mund të spostojë një këmbë para vizës së portës. VAR mund të ndërhyjë për përsëritjen e penalltisë, në rastin kur të dyja këmbët janë jashtë vijës së portës, në momentin e gjuajtjes.

Kartonë të verdhë dhe për trajnerët

Edhe për trajnerët hyn në fuqi rregulli i kartonëve, në fillim i verdhë dhe më pas i kuq. Në rast kartoni të kuq do të rekomandohet që trajneri të skualifikohet dhe për ndeshjen e ardhshme.

Arbitri nuk do të “luajë” më

Deri më sot, në rast se topi përplasej me arbitrin, loja vazhdonte. Nuk do të jetë më kështu. Në rast se prekja e arbitrit favorizon një asist ose një gol, loja do të ndërpritet. Kur topi është në zonë, do të shkojë për portierin.

Prekja me dorë dhe goli

Çështja nëse ishte me dashje nuk do të jetë më kriter. Çdo lloj goli i shënuar me prekje me dorë, edhe pse mund të jetë e pavullnetshme, do të anulohet.

Ndërrimi i lojtarëve

Nuk do të jetë më e nevojshme të dalësh nga mesi i fushës në rast ndërrimi. Për të fituar kohë, lojtari që ndërrohet mund të dalë nga pika më e afërt ku ndodhet.

Topi i diskutueshëm

Nga tani e tutje, arbitri i jep topin lojtarit që e kishte në zotërim dhe kundërshtari duhet të mbajë një distancë mbi 4m./ksp