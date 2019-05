Ibrahimoviqi suspendohet për dy ndeshje pasi kapi për fyti kundërshtarin

Sulmuesi i LA Galaxy, Zlatan Ibrahimoviq është suspenduar nga Komiteti Disiplinor i MLS me dy ndeshje mos lojë për sjellje të dhunshme ndaj kundërshtarit.

Ky dënim vjen pasi ylli suedez kishte kapur për fyti portierin kundërshtar në minutën e 86, në humbjen prej 2 me 0 ndaj New York Cityt, transmeton Koha.net shkrimin e Sky Sports.

Ibrahimoviq kishte kapur për fyti portierin Sean Johnson para se të binin më pas të dytë për toke.

Zlatan Ibrahimovic has received a two-match ban for this incident involving goalkeeper Sean Johnson last week.



Initially Zlatan only received a yellow card, but Major League Soccer have decided to punish him retrospectively.pic.twitter.com/4aYjGbFTUT