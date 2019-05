Van Dijku i tha Shaqirit të krosonte për golin e fitores

Liverpooli e arriti një fitore të vështirë në udhëtim te Newcastle Unitedi, 2-3.

Dhe ishte një asistim i Shaqirit për Origin në minutën e 86 që i dha pikët e plota Liverpoolit, transmeton Koha.net.

Megjithatë, kamerat kanë kapur një moment kur Virgil van Dijk i thotë Shaqirit që të shkonte të krosonte gjuajtjen e lirë, e të mos e lejonte Arnoldin të krosonte.

Këtë moment mund ta shikoni në videon më poshtë.

Watch VVD telling Shaqiri to take the in swinging free kick instead of Alexander-Arnold that led to Liverpool's 3rd goal. #NEWLIV pic.twitter.com/Qp5oe0xx6G