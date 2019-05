Dueli me kampionen, testi kryesor i Prishtinës para “finaleve”

Drita kishte nëntë ndeshje pa humbje para se fundjavën e kaluar të pësonte nga Llapi në Podujevë. Por Llapi e fitoi me shumë vështirësi dhe me rezultat minimal, 1:0, ndeshjen ndaj kampiones aktuale, që shumë më herët është dorëzuar në tentim për të mbrojtur titullin.

Tani Prishtina e ka radhën të përballet me Dritën dhe në kampin prishtinas janë të përgatitur për një ndeshje shumë të vështirë, shkruan sot “Koha Ditore”.

Ndeshja Drita - Prishtina luhet të shtunën (sot) nga ora 16:00 në stadiumin e qytetit në Gjilan. Vlerësohet të jetë kryendeshja e xhiros së 30-të të Ipko Superligës së Kosovës në futboll. Prishtina është njëra prej tri skuadrave që lufton për titull, ndërsa mban vendin e dytë me 68 pikë. 68 pikë i ka edhe Feronikeli në vend të parë, ndërsa Llapi i vendit të tretë i ka 66 pikë.

Drita është e katërta me 47 pikë. Drita në xhiron e 31-të luan në udhëtim me Feronikelin, kështu që mund të ketë ndikim në garën për titull. Por me shumë mundësi gara do të vendoset në përballjet direkte, Prishtina - Llapi (xhiroja 31), Llapi - Feronikeli (32), Feronikeli - Prishtina (33). Në dy xhirot e kaluara skuadrat pretendente nuk kanë lëshuar pikë dhe ka gjasë që kështu të ndodhë edhe në javën e 30-të.

(Artikullin e plotë mund ta lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.