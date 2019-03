Vinicius: Barça më dha më shumë para por kurrë s’do të shkoj atje

Vinicius Junior ka dhënë një intervistë për programin “El Larguero” në Spanjë, aty ku ka zbuluar gjithçka rreth jetës së tij, të shkuarës, të ardhmes dhe dëshirat e tij më të mëdha.

- Si ndihesh tani që i je i dëmtuar?

Po përmirësohem pak nga pak, në një kohë të shkurtër do kthehem.

- Kush është Vinicius?

Një djalë i cili është i etur për të fituar shumë me Realin. Duke luajtur me më të mirët në botë unë mendoj se është një arritje për mua dhe familjen time.

-Kur dëgjove për interesimin e ekipeve evropiane?

Kur isha 16 ose 17 vjeç, duke luajtur U-17 te Amerikës Jugore. Babai im nuk më tha se asgjë, më tha se ishte një gënjeshtër. Ai vetëm më tha për të zgjedhur kur ofertat erdhën nga Real Madridi dhe Barcelona.

-Kush erdhi i pari?

Barça; pastaj, Reali.

- Çfarë mendove?

Mendova të vizitoj Madridin dhe Barcelonën dhe për të zgjedhur projektin e duhur. Marcelo erdhi kur ishte 18 vjeç dhe luajti, Asensio po luante ... Kjo na ndihmoi të zgjedhim Madridin.

- Më të mirët luftuan për të provuar nënshkrimin e me ty...

Unë zgjodha projektin më të mirë, mendoj se kurrë nuk do të shkoj në Barcelonë.

- Fanellën e Barcelonës nuk do e veshësh asnjëherë?

Jo.

- A do të shkoni te Barcelona një ditë?

Mendoj se kurrë.

- A nuk mendove se do luaje pranë Messit?

Jo, kam menduar gjithmonë se çfarë do të ishte më mirë për mua. Familja ime dhe unë dëshironim të luanim në Madrid, të jetojmë në Madrid ... Ishte e tillë që nga fillimi.

-Kush e pagoi më shumë?

Mendoj se Barça, por nuk kemi zgjedhur se sa do të paguajnë, por për projektin më të mirë. Dhe ne zgjodhëm Madridin. Marcelo foli me mua edhe Casemiro. Më ndihmuan shumë.

-A shqetësoni ju se, me Zidane, humbni peshë në ekip?

Jo. Zidane ishte një lojtar i madh dhe tani ai është një trajner shumë i mirë. Stërvitja me të është një nder, edhe pse kam parë pak deri tani ... Por unë shoh videot e lojtarëve të së kaluarës dhe Zidane ishte i pabesueshëm. Casemiro gjithnjë më thotë se kur bisedon me të bëhet nervoz, transmeton Telesport.

- A është e çuditshme të luash pa konkurruar për tituj?

Ne jemi duke konkurruar me veten në mënyrë që çdo gjë të jetë mirë për sezonin e ardhshëm. Të kthehemi mirë dhe të fitojmë gjithçka.

- Dhe tani kush është më i miri?

Unë (qesh) Nuk e di ... Neymar.

- Doni të luani me të?

Po. Unë do të luaja me të në ekipin kombëtar, por ne të dy u dëmtuam.

- Dëshiron të luash edhe në Madrid me të?

Në Madrid unë nuk e di, por në Brazil do ta bëjmë atë së shpejti.

- Mes Messit dhe Ronaldos, cili është më i miri?

Nuk e di, por Cristiano është një legjendë e Madridit. Tifozët e duan shumë dhe ai fitoi gjithçka këtu. Ai bën gjëra shumë mirë. Por as ai as Messi nuk janë në Madrid dhe ne luajmë me më të mirët.

-Çfarë duhet të përmirësoni?

Finalizimin, unë jam duke punuar shumë dhe ndihem i shqetësuar kur goli nuk del. Jam duke punuar shumë, unë jam vetëm 18 vjeç dhe po luaj shumë në Madrid ...

- Mund ta përmirësoni finalizimin?

Po, po ... Puna është përmirësuar. Unë jam vetëm 18 vjeç dhe nuk jam plotësisht i trajnuar. Kjo është arsyeja pse humb ndonjë rast. Këtu po më ndihmojnë shumë. Benzema më tregon lëvizjet që duhet të bëj. Edhe Marcelo po më ndihmon, po ashtu Solari kur ai ishte këtu.

- Marcelo është babai yt në dhomën e zhveshjes?

Po, ai dhe Casemiro. Që nga ardhja ime në Madrid më kanë ndihmuar shumë.

"Dua të fitoj "Topin e Artë" kur të jem 25 ose 26 vjeç, në pjekuri të plotë"

- A dëshiron të bëhesh mit në Brazil?

Po punoj për këtë. Kam ardhur në Madrid për këtë, për të qenë ndër më të mirat dhe për të bërë histori këtu dhe me ekipin kombëtar. Ashtu si Neymar, i cili në moshën 27 vjeç tashmë ka më shumë se pothuajse të gjithë lojtarët. Vetëm Pele ka më shumë se ai. Unë jam këtu për të bërë mirë gjërat dhe për të menduar për përzgjedhjen. Mendoj se me Madridin do të hyj në historinë e futbollit brazilian.