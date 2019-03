Futbollisti zelandas i krishterë bie në sexhde për nderim të viktimave të sulmit terrorist

Kosta Barbarouses nga Zelanda e Re, futbollisti i Melbourne Victory, ekip australian, ka nderuar viktimat që vdiqën në dy xhami në Christchurch të premten.

Bebarouses, pasi shënoi golin e parë në minutën 24, ka rënë në sexhde, në shenjë të të gjithë myslimanëve që vdiqën në xhami derisa ishin duke e falur xhumanë, transmeton Koha.net.

A very classy celebration from @KostaBarb7 after yesterday's horror in Christchurch. #MVCvBRI pic.twitter.com/LiosezWI4V

Victory fitoi 2 me 1 ndaj Brisbane Roar të shtunën mbrëma, derisa Barbarouses shënoi edhe golin e dytë në minutën 39.

Futbollisti u pa shumë i emocionuar derisa ka rënë në sexhde, e që më pas kishte treguar para mediave që e kishte bërë në shenjë për t’i nderuar 49 viktimat e të premtes.

“Jam shumë i emocionuar. Ndoshta kjo fitore s’do të thoshte shumë për ta, por unë sot i kujtova ata”, ka thënë ai për Fox Sports.

A non-Muslim footballer in New Zealand, Kosta Barbarouses pays his respects to the victims of the Christchurch terrorist attack by performing a Sajdah after scoring a goal #ChristchurchTerrorAttack pic.twitter.com/ckAxw8cR5q