Merita Lekaj i bashkohet Përfaqësueses së Kosovës në hendboll

Përfaqësuesja e Kosovës është përforcuar me një hendbolliste cilësore para se të fillojë kualifikimet për “Euro 2020”.

FHK-ja bën të ditur se Marijeta Lekaj, që po luan me shumë sukses në Kroaci, do të bashkohet me Kosovën që nga aktiviteti i ardhshëm.

Lekaj, e lindur në qershor të vitit 1997 është e gjatë 170 centimetra dhe mbulon shumë pozita, ndonëse më së shumti luan si bek, transmeton Koha.net.

“Lekaj është nga Hasi, por e rritur në Kroaci. Luan për skuadrën Murvica nga Crikvenica. Kjo skuadër luan në Superligën e Kroacisë, ndërsa anëtarja e re e kombëtares së Kosovës është prej lojtareve kryesore aty. Në një ndeshje për Kupë të luajtur kohë më parë, Lekaj ka shënuar nëntë gola”, Thotë FHK.

Edhe motra e vogël e Marijeta Lekajt luan hendboll, por ajo aktualisht është pjesë e Kroacisë në grupmoshën e kadeteve.

Kombëtarja e Kosovës (femrat) ka afruar në vitet e fundit lojtare nga vende të ndryshme evropiane si Norvegjia, Danimarka, Suedia, Gjermania, Zvicra, që së bashku me lojtaret më të mira të Superligës tonë kanë formuar një grup të respektuar. Kombëtarja po kompletohet gjithnjë e më shumë, ndërsa aktualisht mbanë vendin e 28-të në ranglistën evropiane dhe lë pas vetes plot 21 kombëtare tjera të Evropës.

Në qershor apo në shtator kombëtarja do të nis me ndeshje kualifikuese për Evropianin e vitit 2020. Në ato ndeshje përzgjedhësi Agron Shabani do të mund të llogarit edhe në shërbimet e Marijeta Lekajt.