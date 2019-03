Chelsea dhe Napoli kanë shënuar fitore në kuadër të ndeshjes së parë në 1/8 e finales ndaj Dynamo Kievit, përkatësisht Salzburgut.

“Blutë” e Londrës mposhtën ukrainasit 3 me 0 me golat e Pedros, Willianit dhe Hudson-Odoit, ndërsa Napoli fitoi 3 me 0 me golat e Milikut, Ruizit dhe autogolin e Onguenes.

Ndeshjet e kthimit zhvillohen javën e ardhshme.