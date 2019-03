Ngjitja drejt majës që të sjellë lavdinë ose vdekjen

Çdo dyshim nëse Alex Honnold është alpinisti më i madh i të gjitha kohërave, u shua kur amerikani bëri diçka që mund të konsiderohet mision i pamundur për qenien njerëzore.

Në qershor të vitit 2017, 33-vjeçari u bë personi i parë që u ngjit në formacionin shkëmbor “El Capitan” të Kalifornisë, pa litar - një aftësi që ndryshe njihet si ngjitje e lirë, shkruan sot Koha Ditore.

Ky shkëmb ndodhet në parkun kombëtar Yosemite të SHBA-së dhe ka një lartësi prej 975 metrave, rreth 500 metra më i lartë sesa Burj Khalifa - ndërtesa më e lartë në botë. Është formacioni më i zorshëm për t’u ngjitur për shkak të vertikalizimit të skajshëm që ka.

Në ngjitjen që ka bërë Honnold, thjesht nuk ka vend as për gabimin më të vogël. Nëse do të rrëshqiste, ai do të binte. Dhe, nëse do të binte, atëherë do të mbetej i vdekur.

