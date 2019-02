Merr fund karriera e Icardit në Inter

Merr fund telenovela Icardi-Inter. Sipas gazetes italiane Corriere Dello Sport, sulmuesi argjentinas ka vendosur t’i japë fund njëherë e përgjithmonë shqetësimeve në gjurin e tij dhe duke përfituar nga situata që është krijuar do t’i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale.

Kjo do të thotë se sezoni i Mauro Ikardit do të mbyllet përpara kohe. Jo vetëm kaq, pasi me operacionin do të përfundojë edhe karriera e tij me Interin. Pas vendimit të klubit, raporti me sulmuesin është prishur dhe në merkaton e verës ai do të shqyrtojë të gjitha ofertat, të cilat kanë nisur të vijnë që tani.

Juventus dhe Reali i Madridit janë në në krye të listës, ndërsa Ikardit i duhet vetëm të zgjedhë se ku do të vazhdojë karrierën.