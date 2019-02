Chelsea dhe Interi kanë kaluar në 1/8 e finales në Ligën e Evropës pasi kanë mposhtur Malmon e Rapidin e Vjenës.

Chelsea mposhti ekipin suedez me rezultat 3 me 0 derisa Interi me rezultat 4 me 0 mbylli takimin me ekipin austriak.

Golat për Chelsean i realizuan Olivier Giroud, Ross Barkley e Callum Hudson-Odoi.

Tek Interi realizuan Vecino, Ranocchia, Perishiq e Politano.