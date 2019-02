Rahoveci përforcohet me qendrën amerikane

Klubi i basketbollit, Rahoveci, ka prezantuar Jalen McGaughy, transferimin e ri të skuadrës.

Qendra amerikane është 24-vjeçar dhe është i gjatë 210 centimetra.

Ai më herët ka luajtur edhe te skuadra Cactus Tbilisi në Gjeorgji.

“McGaughy do të jetë përforcim i rëndësishëm për skuadrën tonë para ndeshjeve të kupës në një spektakël qe do të mbahet në Rahovecin tonë, në shtëpinë tonë. Jalen do të arrijë të martën në Rahovec, ndërsa të mërkurën do t'i bashkohet skuadrës në stërvitje”, thuhet në njoftimin e Rahovecit.