Celina realizon supergol në FA Cup

Ylli i Kosovës, Bersant Celina ka realizuar supergol për Swansean në 1/8 e finales së Kupës FA ndaj Brentfordit.

Ai shënoi golin e tretë për ekipin e tij duke dyfishuar epërsinë e skuadrës së tij në 3 me 1.

Goli i Celinës erdhi në minutën e 67-të.

🏃‍♂| Celina makes it 3⃣ for @SwansOfficial after a mazy run! pic.twitter.com/M3aNRo0NWJ

Edhe në golin e parë rolin kryesor e pati Celina. Ai gjuajti nga një gjuajtje e lirë, por goli i devijuar nga portieri mysafir, iu referua si autogol këtij të fundit.

🤦‍♂ | An unfortunate own goal from goalkeeper Daniels levels it up at the Liberty Stadium. pic.twitter.com/EQNt7qh0LO