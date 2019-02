Salahu “kopjon” Shaqirin

Liverpooli është duke udhëhequr me rezultat prej 3 me 0 në shtëpi ndaj Bournemouthit.

Golin e tretë e shënoi ylli i skuadrës Mohamed Salah, pas kombinimeve shumë të bukura nga Keita e Firmino, me këtë të fundit që asistoi për “Mbretin egjiptian”, transmeton Koha.net.

E Salahu festoi në të njëjtën mënyrë si Xherdan Shaqiri, i cili po mungon në këtë takim për shkak të lëndimit.

Me when I actually turn up to work on time for once: #LIVBOU #Salah

pic.twitter.com/k6ELb30uFx