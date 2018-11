Cërvena Zvezda shtang Liverpoolin me dy gola të shpejtë

Cërvena Zvezda ka kaluar në epërsi ndaj Liverpoolit në kuadër të Ligës së Kampionëve.

Milan Pavkov realizoi me kokë në minutën e 22 për të elektrizuar stadiumin në Beograd, ndërsa shtatë minuta më vonë realizoi një gol të bukur nga distanca për rezultatin 2 me 0.

Liverpooli në këtë takim ka hyrë në mungesë të Xherdan Shaqirit të cilin nuk e ftoi për shkaqe sigurie.

