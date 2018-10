Llapi e Drita me fitore bindëse në xhiron e dhjetë

Llapi e Drita kanë shënuar fitore bindëse sot ndaj Gjilanit, përkatësisht Ballkanit.

Llapi e mposhti Gjilanin me rezultat prej 3 me 1, transmeton Koha.net. Ndërsa Drita ndaj Ballkanit fitoi me rezultat prej 6 me 1.

Alidemaj, Sinani, dhe Zeqiri shënuan golat e fitores te Llapi, kurse golin e vetëm për gjilanasit e shënoi Magani.

Te Drita shëkqleu Betim Haxhimustafa me dy gola, derisa nga një gol shënuan Gërbeshi, Shaqiri, Krasniqi dhe një autogol shënoi Kukaj. Golin e vetëm për Ballkanin e shënoi Baftiu.

Pas kësaj fitore Llapi mban vendin e dytë me 19 pikë, Gjilani në vendin e shtatë ka 14 pikë. Kurse Drita në pozitën e tetë ka 13 pikë. Ndërsa në vendin e parafundit Ballkani ka 9 pikë.