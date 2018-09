Terziq: Shaqiri në Beograd do të jetë “më i vogël se kokrra e makut”

Drejtori i Crvena Zvezdas, Zvezdan Terziq, ka thënë se lojtari i Liverpoolit Xherdan Shaqiri “do të jetë më i vogël se kokrra e makut” kur do të vijë me ekipin e tij në Beograd për Ligën e Kampionëve, shkruan Vijesti.me.

Serbët e njohin shumë mirë Xherdan Shaqirin, kur në Kampionatin Botëror kishte shënuar golin e fitores ndaj Serbisë, por më tepër e mbajnë mend për festimin e tij me shqiponjë, festim i njëjtë si futbollisti tjetër shqiptar, Granit Xhaka. E serbët këtë festim e kanë quajtur provokues,transmeton Koha.net.

“Mendoj se do të jetë nën një presion psikologjik të jashtëzakonshëm, sepse ai do të dijë se ku po shkon. Ai e dinë që Crvena Zvezda është simbol i Serbisë, do të luajë në Marakana, por unë nuk e di nëse në të vërtetë do të vijë. Edhe nëse vjen, do të jetë më i vogël se kokrra e makut. Dyshoj se do të vijë”, ka thënë Terziq.

Crvena Zvezda në Ligën e Kampionëve të sivjetme do të luajë në Grupin C kundër PSG-së, Liverpoolit dhe Napolit, ndërsa Terziqi thotë se hendeku mes ekipit të tij dhe të kundërshtarit është më i dukshëm në buxhetin që kanë klubet.

“Jemi të vetëdijshëm që ata besojnë se Crvena Zvezda do të jetë një kundërshtar i lehtë për ta. PSG ka një buxhet prej mbi 1 miliard euro, edhe pse të deklaruar e ka 700 milionë euro. Liverpool ka mbi 550 milionë euro. Mund të blejnë kë të duan. Kjo është joreale, sepse buxheti ynë është 20 milionë euro në vit”, tha Terziq.