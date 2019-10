Kate Middleton shfaqet e zbathur dhe me veshje tradicionale në një xhami në Pakistan

Edhe këtë herë Kate Middleton ka qenë perfektë.

Me një look siç e do tradita, me shami dhe veshje tradicionale dhe një elegancë natyrale, dukesha e Cambridge i ka magjepsur të gjithë, teksa është shfaqur zbathur në një xhami në Pakistan, ku ajo ndodhet së bashku me bashkëshortin për një vizitë zyrtare.

Për të hyrë në xhaminë Badshahi së bashku me William, ajo është ftuar të heqë këpucët, duke shfaqur çorapët ngjyrë mishi, ku dukeshin këmbët e kuruara dhe një manikyr i kuq/BW.