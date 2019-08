French Montana flet për “dashurinë e vërtetë” me Khloé Kardashian

Edhe pse nuk ka pyetur, French Montana po flet për marrëdhënien e tij me Khloé Kardashian dhe familjen e saj - dhe, nëse ju kujtohet, romanca e Khloé dhe French zgjati nga korriku-dhjetor 2014, kështu që këta të dy ishin në lidhje vetëm për disa muaj!

Megjithatë, French ishte kohët e fundit në kopertinën e Haute Living, dhe në intervistën e tij ai foli për kohën e tij me Koko, duke thënë:

Unë dhe Khloé do të jemi gjithmonë miq, dhe familja e saj mbetet akoma e afërt me mua. Ndjehem sikur e kishim një marrëdhënie të vërtetë - nuk kishte hidhërim, askush nuk i bëri asgjë dikujt nga e cila nuk do të kishte kthim prapa, transmeton “Koha Ditore”. Dashuria ishte e vërtetë. Kur dashuria është e tillë, gjithmonë do të jetë e tillë. Miqësia pas një lidhjeje është diçka që është vërtet e vështirë, dhe unë jam i kënaqur që kemi arritur ta bëjmë këtë.

Dhe kjo është në fakt simpatike? Ai gjithashtu i hodhi poshtë thashethemet që filluan në prill pas festimit të ditëlindjes së 40-të të Kourtney Kardashian se Khloé dhe French ishin ndoshta në lidhje përsëri. Sipas French, si duket këta të dy janë vetëm miq.

Përveç kësaj, nuk duket sikur Khloé është jashtëzakonisht e interesuar të jetë në lidhje me këdo në këtë moment (dhe kush mund ta fajësojë pasi Tristan Thompson e tradhëtoi kaq shumë herë?). Më herët sot Khloé e postoi një fotografi me bikini në Instagram me titullin, "♡ Këtë verë jam përqendruar në MUA. Mua nga brenda. Mendja. Trupi. Shpirti”.