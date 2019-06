Tayna ndez atmosferën në sheshin “Zahir Pajaziti”

Të gjithë e thërrisnin një emër. Në qendër të Prishtinës, fansat e rep-artistes Tayna, ende pa u ngjitur në skenë, këndonin hitet e njëpasnjëshme të saj.

Pas reklamës me Ledrin, i cili për vite të tëra u bë figura kryesore që promovon kafenë, Tayna do të jetë imazhi tjetër kryesor i brendit Prince Instant, me të cilën do të realizohen disa kampanja televizive gjatë këtij viti, transmeton emisioni Express në KTV.

Por, para fillimit të koncertit, qytetarët e mbledhur janë disponuar me muzikë latine.

Të pranishmit në këtë koncert, kishin për të thënë disa fjalë për artisten e tyre të preferuar si dhe koncertin në përgjithësi.

Tayna ka shprehur mirënjohje që kompania Devolli e zgjodhi atë si imazh për promovimin e produkteve të tyre.