Veshje 6 mijë dollarësh për Celine Dion në Paris

Celine Dion është shfaqur në Paris e veshur me trendet më të reja të modës.

Ylli i muzikës është parë në kryeqytetin francez me një palë pantollona të ngjitura me bluzë nga koleksioni i pranverës 2019 nga marka e njohur Chanel.

Pantollonat e ngushta që këngëtarja e “My Heart Will Go On” kishte veshur kushtojnë 4.400 dollarë derisa ajo i kishte kombinuar ata me një rryp me logo të Chanel që kushton hiç më pak se 1650 dollarë.

Gjithë veshjen që vinte shumë në pah format e saj trupore, Dion e kishte kombinuar me një palë syze Versace dhe sandale me rripa me take të larta.