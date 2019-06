Cardi B probleme me ligjin, hetohet për 14 akuza

Cardi B është akuzuar nga Juria e Madhe e Queens mbi rastin e saj të vazhdueshëm të rrahjeve në klub, ABC News raportoi të premten në mëngjes (21 qershor).

Akuzat “nuk ishin menjëherë të qarta” sipas raportit të ABC dhe nuk do të mbyllen deri në arrestimin e saj të martën pasdite (25 qershor).

TMZ raporton se Cardi u padit “me 14 akuza, duke përfshirë dy akuza për veprën penale të kryerjes së një sulmi me qëllim për të shkaktuar lëndime të rënda fizike. Akuza të tjera përfshijnë rrezikshmëri të pamatur, sulme, kërkime kriminale, konspiracion dhe ngacmim. ”

Cardi ishte përballur me akuza për kundërvajtje në rast pas një rrahje në një strup klub, në të cilën ajo ishte akuzuar për gjuajtjen e caristëve me karrige dhe shishe.

Ajo pranoi një ofertë për pranimin e fajësisë nga zyra e avokatit të qarkut në prill. Në atë kohë, Cardi’s iu ofrua një marrëveshje për pranimin e fajësisë që do ta kishte kërkuar që ajo të pranonte fajin për sulmin kundërvajtës në shkallën e tretë. Ajo nuk do të kishte bërë kohën e burgut dhe nëse do të plotësoheshin disa kushte, rasti do të ishte hedhur poshtë./Alsatm/