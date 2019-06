Carla Bruni më 21 qershor performon në Butrint

Përshëndetje të gjithëve në Shqipëri. Doja t’ju thosha që quhem Carla Bruni e që do të këndoj për ju Ditën e Festës së Muzikës.

Kantautorja dhe modelja e njohur, bashkëshortja e ish-presidentit francez Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, do të këndojë në Butrint. Ajo do të jetë e ftuar më 21 qershor, datë që përkon me ditën e 'Festës së Muzikës'. Ajo do t'i prezantohet publikut me 11 këngë nga albumi i saj më i ri.

Është zgjedhur një datë simbolike, 21 qershori, dita e “Festës së Muzikës”. Partneri mediatik është Televizioni Kombëtar Klan, përmes të cilit u dërgon shqiptarëve edhe një mesazh përshëndetës.

“Përshëndetje të gjithëve në Shqipëri. Doja t’ju thoja që quhem Carla Bruni e që do të këndoj për ju Ditën e Festës së Muzikës, në teatrin e vjetër të Butrintit në orën 21:00 dhe shpresoj që do të jeni atje”.

“French touch (Prekje franceze)”, është albumi i pestë të cilin Carla Bruni e hodhi në treg në vitin 2017.