Jennifer Aniston zbulon arsyen pse nuk bëhet nënë

Aktorja e njohur e Hollywoodit, Jennifer Aniston, u divorcua në vitin 2005 nga aktori Brad Pitt dhe dy vjet më parë nga burri i saj i dytë, Justin Theroux.

Më pas, Pitt ra në dashuri me aktoren Angelina Jolie me të cilën ka gjashtë fëmijë. Megjithatë, Aniston nuk u bë asnjëherë nënë.

Në një intervistë për “Huffington Post” ajo zbuloi arsyen pse nuk është bërë nënë.

“Vitet e spekulimeve rreth asaj nëse jam shtatzënë dhe kur do të jem, më kanë lodhur me të vërtetë. Çdo herë që hëngra një sanduiç, dikush do të më fotografonte dhe pastaj do të niste debati nëse isha e trashë apo shtatzënë. Shoqëria jonë beson se gruaja është e pa krijuar nëse ajo nuk është e martuar dhe nëse nuk bëhet nënë. Unë nuk e konsideroj veten të paplotësuar, pasi nuk jam një nënë”, tha ajo, duke shtuar se ajo nuk ka lindur, pasi ideja e amësisë përfundimisht filloi të jetë shumë e frikshme.

Por megjithatë, ajo asnjëherë nuk e përjashtoi këtë mundësi./ksp