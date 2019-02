Ben Affleck nuk do të luajë rolin kryesor në filmin e ri “The Batman”

Aktori i njohur nga Hollywoodi, Ben Affleck, nuk do të jetë aktori që do të veshë kostumin e Batmanit, i cili do vijë në kinema në verën e vitit 2021.

Pas gati dy vitesh spekulime, tashmë është zyrtare, Affleck nuk do të kthehet si Bruce Wayne në filmin tjetër Batman për Warner Bros.

Në vend të kësaj, projekti i drejtuar nga Matt Reeves, me titull “The Batman”, do të kërkojë një tjetër aktor. Nuk dihet ende se kush do zëvendësojë Affleckun, në filmin që do dalë më 5 qershor në vitin 2021.

46-vjeçari u shfaq fillimisht në filmin me superheroin në vitin 2016, “Batman vs. Superman: Dawn of Justice”. Ai ripërsëriti rolin në “Suicide Squad” po atë vit, para se të kthehej tek karakteri në vitin 2017 me “Justice League”./atsh