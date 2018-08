Rita Ora mbështet fushatën për viktimat e dhunës seksuale në Kosovë

‘Be my voice’- campaign helping survivors of sexual violence in Kosovo lead by Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims (KRCT) ‘Behu zëri im’ - kampanja përmes së cilës synohet përkrahja për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Honoured to continue working on Rita Ora’s contribution and involvement in this very important campaign supporting vulnerable women and tackling stigma. Happy to share my mental health knowledge and experience while working with vulnerable women in the UK. This is such an important and sensitive cause! 1.Chablise Stoner, Policy Adviser Head of Reconciliation and Integration Team from British Embassy Pristina / Udheheqese e programeve per Pajtim dhe Riintegrim. 2.Feride Rushiti, director of Kosovo Center for Rehabilitation of Torture Victims /Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT) 3.Sebahate Pacolli Krasniqi Head of the rehabilitation unit at KRCT 4.Erëmirë Berisha, Policy Delivery Assistant , British Embassy Pristina #ritaora #woman #mother #family #stigma #emotional #emotionalpain #vunerablemoments #mentalhealth #help #support #prishtina #kosovo

A post shared by Vera Ora (@veraora) on Aug 24, 2018 at 12:12am PDT