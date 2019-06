Prishtina ia dhuron “Çelësin e Qytetit” bendit “Gjurmët”

Në 20 vjetorin e çlirimit të vendit, bendi “Gjurmët” do të mbajnë koncert sonte nga ora 20:30, në sallën “1 Tetori”.

Kryetari i Komunës, Shpend Ahmeti, ka ndarë “Çelësin e Qytetit” për anëtarët e këtij grupi. Ai tha se për këtë koncert ka një interesim të madh.

“Interesimi për media ka qenë shumë i madh. Janë shitur të gjitha biletat. Për këtë 20 vjetor nuk kemi pas mundësi më të mirë se sa me i pas prezent ‘Gjurmët’. Nuk ka gjeneratë në Kosovë që nuk i ka ‘Gjurmët’ në kompjuterët e tyre. Ne sot, përveç që do të prezantojmë, do i japim edhe ‘Çelësin e Prishtinës’ këtij bendi”, tha ai, raporton ksp.

Anëtari i grupit “Gjurmët”, Migjen Kelmendi tha se është nder që po u ndahet “Çelësi i Qytetit” nga kryetari i Prishtinës.

“Faleminderit për ‘Çelësin’ që po na dorëzon. Besoj se sonte kemi me ofruar një rock koncert që përfaqëson frymën që e kemi kultivuar në vitet e tetëdhjeta. Është nder për ne nëse salla mbushet plot. Është një rast i mirë që ne mundemi pas 35 viteve me performu para qytetarëve tanë. Kjo po dëshmon që nuk ka sallë koncertale, por besoj që edhe aty kemi me kalu mirë. ‘Gjurmët’ kanë thirrur miq nga Kosova dhe Tirana. Është Dugi Lipa, Elina Duni, Marsela Qibukaj, Cipa, Xuxi, Dreni, Shpati, etj”, tha Kelmendi.