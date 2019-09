Personat “psiko-vampirë” përhapin thashetheme sepse kanë nevojë për vëmendje

Jemi mësuar të kemi pjesë të jetës tonë tipa të ndryshëm personash.

Disa janë shumë energjikë, të tjerë janë tipa që shprehen shumë (llafazanë). Të tjerë mbeten të ndrojtur e disa të tjerë e kanë të pamundur të mos ndikojnë tek ne. Bëhet fjalë për ndikimin negativ dhe pozitiv.

Tipat pozitivë kanë shumë ndikim ndaj nesh dhe mund të fitojmë shumë prej tyre. Por, fatkeqësisht janë disa tipa negativë, të cilët në terma psikologjikë përcaktohen si “psiko-vampirë”.

Këto të fundit janë tipa që shpërndajnë energji negative ndaj nesh, të demotivojnë dhe demoralizojnë. Nëse bisedon me ta, ata japin një ndikim negativ. Ndikojnë në zgjedhjet tona, ulin vlerat e shumë gjërave që kemi, mendojnë vetëm për të të bërë të ndihesh keq. Po të shohin që je në humor, do e gjejnë medoemos një mënyrë të ulin moralin. Zhvlerësojnë gjithçka që ti bën. Pas një bisede me “psiko-vampirët” nuk do të mund të kesh dëshirë të bësh më asgjë.

Sipas psikologëve, persona të tillë përhapin thashetheme për të tjerët sepse kanë nevojë për vëmendje dhe miratim. Sipas tyre, të tillë individë nuk e njohin veten dhe janë në proces të zgjatur tërë jetën, në kërkim të saj./atsh