Veprimet nuk duhet t'i bëni menjëherë pasi të zgjoheni

Në të ardhmen do të dëshironit të fillonit më mirë ditën tuaj? A mendoni se problemi është që ju flini shumë pak? Atëherë me siguri duhet t’i shmangni këto shtatë gjëra pasi të ngriheni.

Nuk thuhet pa arsye që dikush u ngrit në këmbë të gabuar kur dita e saj (ose e atij) filloi jashtëzakonisht keq.

Si e fillojmë ditën tonë, ndikon jashtëzakonisht shumë se si do të shkojë e gjithë dita, si do të ndihemi dhe sa efektiv do të jemi.

Për shkak të kësaj, i kushton vëmendje të veçantë minutave të para të ditës. Nëse doni të filloni mirë ditën tuaj, atëherë më mirë nuk i bëni këto shtatë gjëra ...

- Mos e merrni menjëherë celularin tuaj

Aq e çuditshme dhe e pabesueshme tingëllon (veçanërisht nëse përdorni celularin tuaj si orë alarmi, sfida është më e madhe) - të shikoni në Facebook menjëherë në mëngjes është një fillim i keq për ditën. Atje do të gjeni lajme të këqija nga e gjithë bota para se të ngriheni, dhe "vështrimi i shkurtër" zakonisht zgjatet. Kur tashmë keni një celular në duar, atëherë do të shikoni shkurtimisht në email, kalendar dhe, dhe, dhe ... Dhe, para se të ngriheni, jeni të stresuar dhe keni humbur kohë që të mund të kaloni duke bërë një mëngjes të këndshëm dhe të shëndetshëm.

- Mos e shtypni butonin e alarmit për shtyrjen e gjumit

Pesë minuta shtesë e bëjnë gjumin vërtet tërheqës. Sidoqoftë, shtypja e butonit të alarmit edhe për një kohë, është gabim i madh. Trupi juaj do të përgatitet edhe një herë për ciklin e gjumit dhe do të zgjoheni edhe më i rraskapitur dhe me siguri nuk do të rikuperoheni prej tij tërë ditën. - Mos pini kafe

Shumë njerëz menjëherë pasi zgjohen, përgatisin një filxhan kafe. Trupi prodhon shumë kortizol në mëngjes, një hormon që na jep energji gjatë gjithë ditës. Kush pi kafe para orës 9:30 do të zvogëlojë prodhimin e këtij hormoni dhe do të lodhet më shumë.

- Mos rrini në errësirë

Drita kur zgjoheni është e rëndësishme. Sa më e ndritshme të jetë ambienti ku flini, aq më lehtë është të zgjoheni dhe të filloni ditën tuaj më mirë. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz e kanë të vështirë të zgjohen në dimër. Kështu që, në mëngjes, mos qëndroni në errësirë, por hiqni perdet ose çfarëdo që të duhet për të marrë sa më shumë dritë në dhomë. Nëse është akoma e errët jashtë, ndizni dritat. - Mos qëndroni shtrirë pasi tingullit të alarmit

Sapo ora e alarmit të ‘shkatërrojë’ ëndrrat, ju duhet të lini menjëherë pozicionin tuaj të gjumit. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të ngriheni menjëherë, por ju duhet të ndryshoni pozicionin.

Përndryshe, do të jetë e vështirë të përgatitni trupin tuaj për t'u ngritur. Kështu që shtrini krahët dhe këmbët, lëvizni ato dhe shtrini derisa të zgjidhet edhe gishti i vogël!

- Mos diskutoni me veten tuaj

Studimet kanë vërtetuar se çdo qenie njerëzore ka një kontingjent të caktuar të vullnetit për çdo ditë. Nëse dikush harxhon shumë prej tij në mëngjes, do të kenë më pak gjatë ditës, ose do të jetë më pak produktiv.

Evitoni të nxisni forcën e vullnetit tuaj në mëngjes duke kërkuar justifikime ose duke u përpjekur të gjeni një mënyrë tjetër për të zgjatur mëngjesin.

Preferohet t’i përmbaheni rutinës së paracaktuar në mënyrë që mëngjesi juaj të kalojë automatikisht. Në atë mënyrë, ju do ta filloni ditën shumë më mirë dhe vullneti juaj do të mbetet i qëndrueshëm gjatë gjithë ditës. - Mos lini shtratin të papërgatitur

Sipas një studimi, njerëzit që pastrojnë shtretërit e tyre në mëngjes janë më të lumtur se ata që nuk e rregullojnë pasi zgjohen nga gjumi.

Rregullimi i shtratit është hapi i parë për një mëngjes të rregullt dhe do t'ju ndihmojnë të filloni më mirë ditën tuaj. Dhe a ka ndonjë gjë më të bukur sesa të futesh në një shtrat të rregulluar në mbrëmje