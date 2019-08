Gjumi cilësor ndikon në humbjen e peshës, ashtu si ushtrimet fizike

Gjatë natës trupi juaj djeg midis 300 dhe 400 kalori. Kjo pothuajse është e barabartë me sasinë e energjisë që harxhoni me një orë vrap.

Ekspertët pretendojnë se gjumi cilësor mund të kontribuojë në humbjen e peshës, ashtu si ushtrimet fizike. Nëse doni ta bëni atë të funksionojë, është e rëndësishme t’i përmbahen zakoneve të caktuara që mund të rritin metabolizmin tuaj në gjumë.

Ekspertët rekomandojnë të mbani temperaturën tuaj në dhomë gjumi rreth 18 ° C gjatë natës për të shpejtuar metabolizmin tuaj. Studimet kanë treguar se një mjedis më i freskët aktivizon qelizat yndyrore, të cilat janë përgjegjëse për termorregullimin.

Kur flini në një dhomë të ftohtë, trupi juaj fillon të djegë më shumë energji për të ruajtur nxehtësinë. Kjo është arsyeja pse ju mund ta gjeni veten më të dobët në mëngjes, transmeton ATSH.

Lëngu i rrushit ndihmon në djegien e kalorive falë një substance të veçantë të quajtur resveratrol. Kthen yndyrën e keqe të bardhë në yndyrë bezhë. Kur fle, trupi juaj përdor yndyrë bezhë për t’ju mbajtur të ngrohtë. Kështu që, të keni një filxhan lëng rrushi përpara se të shkoni në shtrat, do t’ju detyrojë të hiqni qafe yndyrat e tepërta në vend që t’i ruani ato.

Një orar i parregulluar i gjumit është i lidhur me shtimin e peshës së tepërt, thonë studimet. Normalisht është hormoni melatonin që na thotë se kur të shkojmë në shtrat. Ndihmon gjithashtu në aktivizimin e qelizave yndyrore që ndihmojnë në djegien e kalorive.

Nuk ka asgjë të keqe në të hani një ushqim të shpejtë dhe të vogël para se të shkoni në shtrat. Zgjidhni ushqime që janë të pasura me proteina, si kos , djathë me pak yndyrë, mish gjeli ose gjalpë kikiriku. Ata do të rrisin normën tuaj metabolike dhe do të ndihmojnë muskujt tuaj të rriten.