Arsyet pse është mirë të zgjoheni herët

Siç edhe kishte thënë Benjamin Franklin, fjetja dhe zgjimi herët e bëjnë një njeri të shëndetshëm, të pasur e të mençur.

Por, përveç nëse flini herët, zgjimi herët në mëngjes nuk është gjë e lehtë, ndonëse ofron përfitime të shumta shëndetësore.

Shkenca i ka konfirmuar efektet e shumta pozitive që zgjimi herët i sjell:

Paqe dhe qetësi

Zgjimi nga gjumi para shumicës së njerëzve i ka avantazhet e veta. Nuk do të ballafaqoheni me trafik në komunikacion, me zhurma të ndryshme, prandaj edhe do ta shijoni qetësinë dhe paqen.

Relaksohuni dhe dëgjoni mendimet tuaja, admirojeni mëngjesin dhe fillojeni ditën me disponim të mirë. Kjo do t’jua përmirësojë shëndetin mendor, do t’i rritë nivelet e oksigjenit në tru, do ta ulë shtypjen e gjakut dhe i lehtëson dhimbjet e migrenës.

Planifikimi dhe organizimi i ditës

Nëse zgjoheni më herët, do të keni më shumë kohë të mendoni dhe të organizoni. Nëse jeni më të organizuar, ju do të keni më pak stres dhe do të jeni më shumë produktiv.

Produktiviteti

Njerëzit që zgjohen herët janë më të përqendruar dhe disiplinuar, rrjedhimisht më produktivë. Këta njerëz janë më bashkëpunues, më këmbëngulës dhe kanë më shumë energji për t’i planifikuar më mirë aktivitetet.

Koha për shujtën e mëngjesit

Jemi duke jetuar në një botë ku gjithsecili është me nxitim për të shkuar diku, andaj gjithmonë kemi mungesë të kohës. Sidoqoftë, nëse zgjoheni më herët, ju do të keni më shumë kohë ta përgatitni mëngjesin, e cila është shujta më e rëndësishme e ditës.

Përveç këtyre, zgjimi herët ndikon që të keni edhe gjumë më kualitativ, nota më të mira, pamje më të mirë fizike, etj./RTK