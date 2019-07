Përfitimet nga gjethja e dafinës

Përfitimet më mbresëlënëse shëndetësore të gjetheve të dafinës përfshijnë aftësinë e tyre për të ngadalësuar procesin e plakjes, për të mbrojtur trupin nga infeksionet bakteriale, për të menaxhuar diabetin, për të përmirësuar shëndetin e zemrës, reduktuar inflamimin, lehtësuar problemet me frymëmarrjen, si dhe për të parandaluar lloje të caktuara të kancerit.

Me gamën e gjerë të përfitimeve që ofrojnë këto gjethe të fuqishme, është e udhës t’i përfshini në dietën tuaj.

Përmirësojnë tretjen

Gjethet e dafinës kanë një efekt shumë të fortë mbi sistemin gastrointestinal. Ato stimulojnë urinën dhe të vjellat, në rast se ndodh të keni konsumuar diçka toksike. Për më tepër, komponimet organike që gjenden në gjethe janë shumë të efektshme për problemet e ndryshme që mund të keni me stomakun. Disa nga proteinat më komplekse në dietën tonë moderne mund të jenë të vështira për t’u tretur, por enzimat unike të gjetura në gjethet e dafinës ndihmojnë për të lehtësuar tretjen dhe marrjen e lëndëve ushqyese, transmeton rtk.

Kujdesi për flokët

Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve tuaj dhe të eliminoni zbokthin, aplikoni ujë në të cilin keni zier disa gjethe dafine më parë. Kimikatet dhe përbërësit në to mund të ndihmojnë në eliminimin e lëkurës së thatë dhe zbokthit. Mbroni shëndetin e zemrës Një nga përfitimet më të rëndë- sishme të gjetheve të dafinës është aftësia e tyre për të mbrojtur zemrën. Përbërësit që gjenden në gjethe ndihmojnë edhe në eliminimin e kolesterolit HDL (të keq) nga sistemi kardiovaskular.

Parandalojnë kancerin

Kombinimi unik i antioksidantëve dhe komponimet organike që gjenden te dafinat ndihmojnë për të mbrojtur trupin nga efektet e radikaleve të lira. Radikalet e lira mund të bëjnë që qelizat e shëndetshme të shndërrohen në qeliza kanceroze, të cilat gjethet e dafinës janë veçanërisht të afta për t’i parandaluar.

Reduktojnë ankthin dhe stresin Gjethet e dafinës mund të ndihmojnë për të ulur nivelin e stresit. Hormonet e stresit të tepërt mund të jenë të rrezikshme për shëndetin, kështu që gjethet mund t’ju ndihmojnë që të qetësoheni e të jeni të relaksuar edhe në moment ankthi.

Menaxhojnë diabetin

Gjethet e dafinës kanë qenë të lidhura drejtpërdrejt me përmirësimin e funksionit të insulinës dhe nivelet e rregulluara të sheqerit në gjak, shkruan panorama.al. Për pacientët me rrezik të zhvillimit të diabetit ose për ata që janë me diabet, konsumimi i rregullt i gjetheve të dafinës mund të pengojë komplikacionet që sëmundja shfaq me kalimin e kohës.