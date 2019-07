Vendet me pjatat më të mira në Evropë

Ka kaq shumë arsye që duam të udhëtojmë. Përveçse duke parë vendet e reja dhe të bërit pushim në punë, festat na japin mundësinë e mrekullueshme për të provuar ushqimin e ri.

Kuzhina është portë në kulturën dhe historinë e një vendi. Paella spanjolle i ka rrënjët në lashtësi dhe na mëson për historinë myslimane të vendit. Ndërkohë, pica moderne u shpik në Napoli dhe pasqyron kulturën e pasur napolitane të rajonit.

Ushqimi evropian ka ndryshuar vazhdimisht që nga rënia e Romës dhe vendet kanë ndikuar njëri-tjetrin në shumë mënyra. Për shembull, kroasantët nuk janë francezë, ata erdhën nga Austria, sipas raporteve historike. Për më tepër, peshku dhe patatet nuk janë pjesë e gjellëve britanike. Besohet se pjatat u bartën nga emigrantët hebrenj nga Spanja dhe Portugalia.

Evropa është e njohur për pjatat e saj të ndryshme dhe kultura gastronomike. Spanja është e ndikuar shumë nga marisco e saj e mrekullueshme, ndërkohë që Mbretëria e Bashkuar është ndoshta më e njohur për gjellët e saja më të mira në botë. Mbi të gjitha, thuhet se pula tikka masala nuk ka lindur nga India, por Britania e Madhe.

Eksploroni ushqimin e Evropës - ka ëmbëlsira të mrekullueshme holandeze, pasta të përsosur franceze, si dhe sallam gjerman. Nuk ka mënyrë më të mirë për të eksploruar Evropën sesa për ta kuptuar atë që hanë. Pa zhurmë të mëtejshme, këtu janë kuzhinat më të mira të Evropës, renditur nga më e keqja tek më e mira, sipas “The Great Courses”, transmeton Top Channel.

10. Polonia - Një kombinim i ushqimeve sllave, gjermane dhe yiddish. Shumë njerëz mendojnë për mishin dhe djathin kur flasin për kuzhinën polake. Nga supë e pulës me makarona, tek ajo me panxhar të kuq. Bathët janë një pjatë mjaft e servirur. Supa me rrepa dhe e bardhë veze. Polonia e di se si të të mbajë të ngrohtë gjatë dimrave të saj të ftohtë.

9. Holanda - Menutë tradicionale holandeze mbushen me peshk, duke përfshirë këtu edhe grurin e papërpunuar me qepë të copëtuara. Por ne preferojmë kuzhinën e ëmbël që gjendet në Holandë: petulla, ëmbëlsirat e vegjël, të fryrë dhe lyer me sheqer pluhur nga lart.

8. Malta - Mund të jetë një vend i vogël, por kuzhina e tij është e fuqishme. Sigurisht, me vendndodhjen e saj mesdhetare, frutat e detit janë të shumta në ishull. Provoni hobz biz-zejt - bukë të mbushur me ton, kopër, domate, qepë dhe hudhër - si një meze. Edhe salca e makaronave këtu është bërë rregullisht me kallamar dhe oktapod!

7. Belgjika - Pitet belge mund të jenë gjëja e parë që vjen në mendje kur mendoni për Belgjikën, por ky vend intim i vendosur midis Francës dhe Holandës është në të vërtetë krijuesi i skuqjes franceze. (Edhe pse Franca përpiqet të kërkojë nderin.) Ju nuk mund të mendoni se ia vlen të vizitoni një vend tërësisht për patate të skuqura franceze, por Belgjika e ka të përsosur me të vërtetë këtë ushqim të mrekullueshëm. Përndryshe, ju mund të preferoni midhjet me patatet e skuqura. Oh, dhe duhet të ju kujtojmë çokollatën belge? Godiva është ajo që fiton zemrat tona.

6. Gjermania - Ka më shumë se 40 lloje sallamash dhe salsiçesh në Gjermani, e më shumë se 5.000 brende të birrës. Mos harroni Oktoberfestin e famshëm vjetor të vendit, që tërheq më shumë se 6 milionë turistë. Petët me vezë ‘spatzle’ është një ushqim shumë i famshëm.

5. Austria - Pjata kombëtare e Austrisë është ‘schnitzel’. Figlmuller Willzeile i Vjenës njihet si vendlindja e pjatës dhe e ka shërbyer për më shumë se 100 vjet. Vjena është gjithashtu shtëpia e tortave me çokollatë; me shtresa të trashabajamesh, kajsish, të njohur si torta e saçerit. Dhe pastaj, është ëmbëlsira me shijen delikate, e njohur si Apfelstrudel, ose mollë ‘strudel’.

4. Greqia dhe Republika e Qipros - Së pari do të jemi të qartë se Qiproja nuk është pjesë e Greqisë dhe jo pranë Greqisë - është në fakt më afër Turqisë (jo në BE). Turqit dhe grekët kanë një mosmarrëveshje të vjetër mes tyre dhe të dy donin Qipron për vete. Pjatat më të famshme janë qebapët dhe sheftalia? Të gjitha qebapët e mishit dhe japrakët me gjethe rrushi janë mjaft të famshëm, si dhe kosi grek është shumë i njohur.

3. Spanja dhe Portugalia - Faleminderit, Spanjës dhe Portugalisë që i ka shtuar kaq shumë pjata tryezës evropiane! Ushqimi i Gadishullit Iberik është mjaft i ngjashëm dhe shumë i shijshëm. Ushqimi tradicional i Gadishullit Iberik është i njohur për paella/arroz de pato (oriz, erëza, mish dhe perime) dhe tapas/petisk (pjata të vogla që janë me ushqim deti, proshutë dhe djathë).

2. Franca - Gatim francez është aq frymëzues saqë ka çuar në trajnimin e shumë kuzhinierëve shumë të nderuar në Le Cordon Bleu. Vlerësimet e Michelin, yjet e vështirë për t’u fituar nga restorantet më të mira në botë, vijnë nga Franca. Vendi është mbretëresha e salcave të pasura dhe dekadente dhe asnjë vend tjetër në botë nuk mund të krahasohet kur bëhet fjalë për pasta dhe bukë të këndshme. Dhe ne nuk e kemi përmendur ende djathin! Mes tyre ka 1.600 lloje të ndryshme të djathit francez - brie, bleu, chevre dhe munster - dhe për fat të mirë do t’i hanim të gjithë. Por mos harroni të provoni edhe verërat mahnitëse të vendit. Franca është vendlindja e Champagne, Cabernet Franc dhe Bordeaux, ndër shumë të tjerë.

1. Italia - A është e mundur të udhëtojmë nëpër Itali dhe të mos flasim për ushqimin? Italianët kanë të përsosura makarona dhe salcat, kanë investuar dhe vazhdojnë të krijojnë picat më të mira në botë. Ka biftek fiorentine; proshutë të hollë të Parmas; limonin më të madh se koka juaj amalfi, që krijojnë pije limoncello dhe natyrisht, verërat më të mira.